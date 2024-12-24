"Он принесет много пользы "Севилье"

"Жуниньо невероятно быстр и обладает превосходными навыками для завершения атак. Теперь он может играть в любой лиге Европы".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил португальский тренер Витор Кампелос, комментируя игру нападающего футбольной команды "Карабах" Олавио Жуниньо.

Ныне безработный специалист оценил возможный переход бразильца, игравшего под его руководством в период его пребывания в клубе "Шавиш" в сезоне 2021-23, в испанскую "Севилью":

"Иногда по разным причинам футболистам удается поздно получить свой шанс. Сейчас Олавио 28 лет. Он принесет много пользы болельщикам "Севильи". У него есть на это время. У Жуниньо есть качества, которые нравятся всем тренерам. Он очень силен, способен играть в глубине на поле и поддерживать команду. Также он отлично завершает атаки".

Наставник также вспомнил свой последний разговор с Жуниньо:

"У нас прекрасные отношения. Мы разговаривали несколько дней назад. Он рассказал мне, что помнит наши разговоры в моей комнате и советы, которые я ему давал о том, как раскрыть свой потенциал. В раздевалке Олавио всегда спокоен и в хорошем настроении".

Отметим, что за два с половиной сезона в составе "Шавиша" Жуниньо забил 13 голов в 81 матче и помог команде выйти в высшую лигу.