https://news.day.az/officialchronicle/1717877.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан подтверждает свою силу как спортивное государство на различных международных соревнованиях 2024 год также был успешным для азербайджанского спорта. Азербайджанские спортсмены достойно представляли нашу страну на международных соревнованиях, завоевано около 1700 медалей.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан подтверждает свою силу как спортивное государство на различных международных соревнованиях
2024 год также был успешным для азербайджанского спорта. Азербайджанские спортсмены достойно представляли нашу страну на международных соревнованиях, завоевано около 1700 медалей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.
Подчеркнув, что это свидетельствует о развитии нашего спорта, глава государства отметил: "Подрастает новое поколение спортсменов, и, таким образом, Азербайджан подтверждает свою силу как спортивное государство на различных международных соревнованиях".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре