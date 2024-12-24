https://news.day.az/world/1717999.html В Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты - ВИДЕО На проспекте Руставели в Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты. Представляем вашему вниманию эти кадры:
В Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты - ВИДЕО
На проспекте Руставели в Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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