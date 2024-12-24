Уставный капитал "Бакинского международного морского торгового порта" увеличен на 20 миллионов манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по увеличению грузоперевалочной способности Бакинского международного морского торгового порта".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в связи с созданием специального офиса управления проектами по строительству 2-й фазы расширения порта для увеличения грузоперевалки порта на 10 миллионов тонн до 25 миллионов тонн из резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год, для увеличения уставного капитала ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" были выделены средства в размере 20 миллионов манатов.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование в указанном размере, а Кабинет министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.