https://news.day.az/world/1717973.html Американская авиакомпания приостановила все полеты - Причина - ВИДЕО В США авиакомпания American Airlines приостановила все рейсы из-за технической проблемы в самый канун Рождества. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Американская авиакомпания приостановила все полеты - Причина - ВИДЕО
В США авиакомпания American Airlines приостановила все рейсы из-за технической проблемы в самый канун Рождества.
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