Столкновение дронов в США - ВИДЕО
Рождественское шоу в США закончилось травмами зрителей после того, как несколько дронов столкнулись в небе и упали прямо в толпу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Fox.
Это произошло 21 декабря во время шоу дронов над озером Элоа в Орландо, штат Флорида. Семилетний мальчик был доставлен в больницу из-за травм, полученных в результате инцидента. Его мать рассказала, что ему требуется экстренная операция на сердце.
Она призвала правительство Орландо и организатора мероприятия привлечь к ответственности за это катастрофическое шоу.
Федеральное управление гражданской авиации начало расследование. Власти города отменили второе шоу, сославшись на "технические неполадки".
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