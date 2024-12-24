Столкновение дронов в США

Рождественское шоу в США закончилось травмами зрителей после того, как несколько дронов столкнулись в небе и упали прямо в толпу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Fox.

Это произошло 21 декабря во время шоу дронов над озером Элоа в Орландо, штат Флорида. Семилетний мальчик был доставлен в больницу из-за травм, полученных в результате инцидента. Его мать рассказала, что ему требуется экстренная операция на сердце.

Она призвала правительство Орландо и организатора мероприятия привлечь к ответственности за это катастрофическое шоу.

Федеральное управление гражданской авиации начало расследование. Власти города отменили второе шоу, сославшись на "технические неполадки".