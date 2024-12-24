Доходы от управления средствами Государственного нефтяного фонда превысили $15 млрд

Основанный в 1999 году Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) имеет текущие активы, превышающие 60 миллиардов долларов США, что эквивалентно примерно 80 процентам экономики страны.

Об этом заявил исполнительный директор Фонда Исрафил Мамедов на ежегодном собрании, посвященном 25-летию учреждения, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Он отметил, что доходы от управления средствами Фонда уже превысили 15 миллиардов долларов США.

"Эти цифры отражают инвестиционную политику Государственного нефтяного фонда, основанную на успешной модели деятельности, стратегическом подходе и механизме управления рисками, соответствующем международным стандартам. Фонд не только улучшает финансовые результаты, но и играет ключевую роль в устойчивом развитии, поддерживая интересы будущих поколений. Он инвестирует в проекты, которые укрепляют позиции Азербайджана на глобальной экономической арене", - отметил он.

На мероприятии также выступили руководители различных структурных подразделений Фонда, которые рассказали о достижениях ГНФАР за 25 лет. В выступлениях подробно обсуждались проекты, инвестиционные стратегии и принципы управления, осуществляемые с целью внесения устойчивого и долгосрочного вклада в экономику страны. Говоря о перспективах на будущее, выступающие особо выделили такие приоритетные направления, как устойчивое развитие, расширение международного сотрудничества и активное участие в глобальных инвестиционных платформах.

Отметим, что Государственный нефтяной фонд с момента своего создания играет важную роль в обеспечении экономической устойчивости страны как за счет прочного фундамента, так и за счет гибкого подхода к управлению. При поддержке Президента Ильхама Алиева ГНФАР сегодня успешно продолжает функционировать в качестве одной из основных экономических опор, служащих интересам нынешнего и будущих поколений.