В Новой Каледонии пало правительство

В колонии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе Новой Каледонии пало правительство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, это случилось после того, как партия "Каледония вместе" вышла из состава кабинета министров.

По сообщениям французской прессы, партия против независимости "Каледония вместе" направила письмо главе правительства Новой Каледонии Луи Мапу, в котором объявила о своем выходе из состава правительства.

В письме утверждается, что с 13 мая Новая Каледония оказалась втянута в глубокий социально-экономический кризис и правительство Мапу, находящееся у власти уже 3 года, превратило кабинет министров в структуру, действующую независимо от других институтов острова.

После выхода партии "Каледония вместе", которая связана с партией "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, из состава кабинета министров острова, правительство пало.

Пока не будет сформировано новое правительство, Мапу, выступающий за независимость, будет продолжать заниматься повседневными делами на острове.

В Новой Каледонии члены Конгресса определяют правительство путем голосования.

Мапу, выступающий за независимость, был избран председателем правительства Новой Каледонии в июле 2021 года.

- Народ Новой Каледонии выступил против конституционной реформы французского правительства

Жители Новой Каледонии в Индо-Тихоокеанском регионе, расположенной в 17 тысячах километров от Франции, выступают против конституционной реформы французского правительства, которая снижает влияние коренного населения на выборах.

С помощью проекта поправок к конституции правительство намерено предоставить французам, прожившим на острове не менее 10 лет, возможность голосовать на местных выборах.

Канаки, коренной народ Новой Каледонии, считают, что инициатива французского правительства по реформированию конституции противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году.

Коренные жители в мае 2024 года провели на острове демонстрацию против реформы с требованием, чтобы французское правительство отозвало свою конституционную реформу.

Новая Каледония получила статус автономии в соответствии с Нумейским соглашением в 1998 году. Население ведет борьбу против того, чтобы коренное население не стало меньшинством на своих землях.