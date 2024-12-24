https://news.day.az/world/1718000.html Билла Клинтона выписали из больницы Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Вашингтоне, куда его доставили ранее с высокой температурой. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в X его официальный представитель. Как он уточнил, 78-летнего экс-президента "ранее сегодня выписали из больницы", у него грипп.
Билла Клинтона выписали из больницы
Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Вашингтоне, куда его доставили ранее с высокой температурой.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в X его официальный представитель.
Как он уточнил, 78-летнего экс-президента "ранее сегодня выписали из больницы", у него грипп.
Клинтон в понедельник был доставлен в больницу для проведения обследования.
Клинтон занимал пост президента США в 1993-2001 годах. В октябре 2021 года он был госпитализирован в штате Калифорния. По данным СМИ, у него была инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была вовремя обнаружена.
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