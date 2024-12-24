Алексей Миллер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.

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