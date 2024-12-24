https://news.day.az/officialchronicle/1717835.html Румен Радев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Президент Республики Болгария Румен Радев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Румен Радев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Болгария Румен Радев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре