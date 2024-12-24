В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

Постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Прошу принять искренние поздравления от имени представительства Организации Объединенных Наций в Азербайджане по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во имя устойчивого и зеленого развития Азербайджанской Республики.

Пользуюсь этой приятной возможностью, поздравляю Азербайджан с успешным проведением и председательством на конференции COP29. COP29 сыграла важную роль в продвижении глобальной климатической повестки дня. В частности, принятие новой цели климатического финансирования в размере 300 миллиардов долларов США ежегодно до 2035 года, создание системы глобальных углеродных рынков, а также продление на 10 лет Лимской рабочей программы по гендерным вопросам являются важными историческими достижениями, которые будут содействовать формированию будущих инициатив по наращиванию усилий в области климатической политики, а также по укреплению гендерного равенства, справедливого перехода.

Организация Объединенных Наций привержена продолжению партнерства с Азербайджаном. Мы с нетерпением ожидаем разработки нового Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном для координации наших совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития на 2026-2030 годы.

Я также передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана поздравления с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Председатель действующей в Италии Ассоциации Неаполь-Баку Джузеппе Канильо направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения, передаем Вашему превосходительству и народу Азербайджана наилучшие пожелания.

Желаем, чтобы Ваша страна под Вашим руководством и впредь продолжала успешный путь развития.

Пусть этот знаменательный день принесет Вам много радости и сил для достижения еще больших успехов во имя Азербайджана и его граждан! Желаем Вам здоровья, счастья и неизменных успехов в делах".

ххх

Председатель Общественной организации "Совет ученых азербайджанцев Украины" Ариф Гулиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Многоуважаемый и наш дорогой господин Президент.

Считаю большой честью от имени наших соотечественников - членов Общественной организации "Совет ученых азербайджанцев Украины" и от себя лично искренне поздравить Вас с днем рождения и передать наши наилучшие пожелания.

Успешно продолжая политику нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, Вы проводите грандиозную работу, которая привела к стремительному развитию нашего родного Азербайджана, позволила ему занять достойное место среди стран мира, добиться побед, увенчавшихся полным обеспечением суверенитета. Это наполняет нас чувством безграничной гордости и мобилизует на новые свершения во имя нашей идеи азербайджанства за пределами нашей Родины.

Мы высоко ценим Ваше внимание и заботу о расширении и развитии политических, экономических и культурных связей страны.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляем Вас и весь наш народ с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, выражаем глубокую признательность за Вашу поддержку деятельности азербайджанской диаспоры. В этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству и всем членам Вашей семьи крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в высшей государственной деятельности".

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