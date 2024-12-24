https://news.day.az/world/1717760.html Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и пострадавшие В турецкой провинции Бингель перевернулся автобус, двое погибли, еще 16 пострадали. Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, информацию об этом опубликовал губернатор Бингёля Ахмет Хамди Уста на своей странице в социальной сети. Отмечается, что инцидент произошел в селе Кюмбет на автодороге Эрзурум-Бингёль из-за ее обледенения.
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и пострадавшие
В турецкой провинции Бингель перевернулся автобус, двое погибли, еще 16 пострадали.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, информацию об этом опубликовал губернатор Бингёля Ахмет Хамди Уста на своей странице в социальной сети.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Кюмбет на автодороге Эрзурум-Бингёль из-за ее обледенения.
На место происшествия были направлены спасатели. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре