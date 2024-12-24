есть погибшие и пострадавшие

В турецкой провинции Бингель перевернулся автобус, двое погибли, еще 16 пострадали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, информацию об этом опубликовал губернатор Бингёля Ахмет Хамди Уста на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Кюмбет на автодороге Эрзурум-Бингёль из-за ее обледенения.

На место происшествия были направлены спасатели. Пострадавшие были доставлены в больницу.