https://news.day.az/officialchronicle/1717961.html Михаил Гусман направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Михаил Гусман направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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