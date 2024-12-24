Президент Ильхам Алиев. 21 год стабильности, развития и возвращения оккупированных земель

Автор: Пярвин Мирзазаде

Сегодня, 24 декабря, отмечает День рождения Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву за 21 год, что является очень коротким сроком с исторической точки зрения, Азербайджан не только полностью восстановил свою территориальную целостность, но и превратился в одну из самых влиятельных региональных держав. Сегодня с мнением и позицией Азербайджана считаются ведущие государства мира.

Избравшись на пост президента Азербайджана в 2003 году, Ильхам Алиев сосредоточил все свои усилия на укреплении обороноспособности страны. Одновременно он успешно развивал экономику, ставя перед собой задачу интеграции этих процессов для достижения главной цели своей жизни - процветания Азербайджана. Под его руководством была сформирована современная армия, которая, продемонстрировав исключительную силу и профессионализм, зарекомендовала себя как одна из самых боеспособных в мире. В 2020 и 2023 году армия Азербайджана разгромила противника и освободила все оккупированные территории, восстановив справедливость и суверенитет государства.

На протяжении более двух десятилетий глава Азербайджанской Республики успешно ведет страну через бурное море современного мирового порядка, где международное право и справедливость нередко уступают место грубой силе и шантажу. Несмотря на постоянное давление со стороны зарубежных союзников Армении, которые многократно пытались принудить Азербайджан к территориальным уступкам и к принятию мирных соглашений на условиях, выгодных агрессору, Президент Ильхам Алиев неизменно защищает интересы азербайджанского народа. Он стойко стоит на страже национальных интересов, не поддаваясь угрозам и давлению, и твердо отстаивает позиции своей страны на международной арене.

Основой проводимой Президентом политики является обеспечение независимости и территориальной целостности Азербайджана, реализация суверенной внешней и внутренней политики, направленной на защиту интересов азербайджанского народа, укрепление экономики страны, а также развитие культуры, сохранение национальных традиций и уважение к конфессиям всех народов и народностей, проживающих на ее территории.

Одним из основных направлений успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева является курс на укрепление отношений с тюркскими государствами. Именно по его инициативе была создана Организация Тюркских Государств, которая стала важным двигателем сближения и интеграции тюркских стран по целому ряду направлений - от политики и экономики до логистики и культуры. В этой системе особое значение имеет углубление связей с братской Турцией. Подписанная в 2021 году Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ознаменовала собой новую веху в истории двух братских народов. Этот документ не только укрепил их союз, но и стал ярким примером для других тюркских государств, подняв отношения на новый, более высокий уровень.

За относительно короткий период времени Азербайджан приобрел статус площадки для проведения значимых международных мероприятий, таких как саммиты Движения неприсоединения, Конференция ООН по изменениям климата (COP29) и другие, где обсуждаются и решаются важнейшие вопросы, затрагивающие интересы большинства стран мира.

Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева, занимавшего пост председателя Движения неприсоединения в 2019-2023 годах, это Движение вновь стало катализатором решений множества насущных проблем развивающихся стран. Конференция ООН по изменению климата СОР29, прошедшая в Баку в ноябре 2024 года, стала важным вкладом в борьбу с глобальным потеплением. В ходе мероприятия была достигнута историческая договоренность о выделении значительных средств на помощь беднейшим государствам, которые сталкиваются с тяжелыми последствиями климатических изменений.

Заслуги Президента в деле восстановления территорий, ранее находившихся под оккупацией, и возвращения беженцев на места их постоянного проживания трудно переоценить. Ильхам Алиев, проявивший неизмеримую заботу о благополучии граждан, стремясь к скорейшему возвращению беженцев, завоевал не только всенародную любовь, но и глубокое уважение. Эти территории, буквально пронизанные минами и разрушенные оккупантами, были превращены в безжизненные пустоши, напоминающие лунные пейзажи. Однако, благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой эти земли постепенно возвращаются к нормальной жизни, создавая все необходимые условия для комфортного возвращения бывших беженцев. Восстановление Карабаха уже сегодня становится ярким символом возрождения и процветания Азербайджана, превращая его в настоящую жемчужину страны.

Забота о развитии национальной культуры и искусства, а также сохранении исторического культурного наследия Азербайджана занимает важное место в деятельности Президента. Внимание, которое он уделяет этим аспектам повседневной жизни азербайджанского народа, заслуживает высшей оценки. Возможно, ни в одной другой стране мира не предпринимаются такие масштабные усилия для сохранения и развития национальной культуры.

О главе Азербайджанского государства и его деятельности можно говорить долго и подробно. Особенно следует подчеркнуть, что Президент Ильхам Алиев является не только выдающимся государственным деятелем мирового масштаба, но и личностью, для которой служение интересам своей Родины - высшая ценность. Его неустанная работа на благо Азербайджана, стремление к его развитию и процветанию, внимание к потребностям народа заслуживают глубокого уважения. Ильхам Алиев продолжает неизменно ставить во главу угла интересы государства и его граждан.

Уважаемый господин Президент! Мы присоединяемся к поступающим со всего мира искренним словам благодарности за Вашу работу, которая способствует процветанию Азербайджана и укреплению позиций нашей страны на мировой арене. Под Вашим руководством наш народ и государство успешно преодолевают любые вызовы!