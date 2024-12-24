Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О таможенном тарифе"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, изменением предусмотрено, что на основании документа, удостоверяющего личность органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, импорт технологического оборудования и установок индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися производителями по проектам производства электроэнергии с обязательством государственного закупа не ниже суммы, установленной органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, освобожден от таможенных пошлин на срок, определенный договором купли-продажи электроэнергии, заключенным в соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", но не более чем на 30 лет (включая период строительства).

Вместе с тем импорт техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися частными партнерами в рамках проектов государственно-частного партнерства, освобождается от таможенных пошлин, но на срок не более 30 лет (включая период строительства) на основании подтверждающего документа государственного партнера, определенного в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве", осуществляемого на срок, установленный договором государственно-частного партнерства, заключенным в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственно-частном партнерстве".

Согласно закону, в целях проведения оценки влияния льгот и освобождений по таможенным пошлинам на доходы государственного бюджета льготы и освобождения от таможенных пошлин будут классифицироваться в порядке, установленном Кабинетом министров.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.