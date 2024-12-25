https://news.day.az/economy/1718007.html Турция продолжает переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору Турция продолжает вести переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Он отметил, что Турция стремится всевозможными способами повысить эффективность Среднего коридора.
Турция продолжает переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору
Турция продолжает вести переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Он отметил, что Турция стремится всевозможными способами повысить эффективность Среднего коридора.
По словам министра, в данном направлении одним из перспективных проектов является Зангезурский коридор.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре