Турция продолжает переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору

Турция продолжает вести переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что Турция стремится всевозможными способами повысить эффективность Среднего коридора.

 

По словам министра, в данном направлении одним из перспективных проектов является Зангезурский коридор.