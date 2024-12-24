"Карабах" интересуется защитником "Сумгайыта"

Футбольная команда "Карабах" ищет центрального защитника после травм Кевина Медины, Бахлула Мустафазаде и Бадави Гусейнова.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, лидер Премьер-лиги интересуется Эльвином Бадаловым из "Сумгайыта".

Стороны почти договорились.

Представитель Агдама даже готов пойти на дополнительные расходы из-за Бадалова, у которого сейчас действует контракт с "Химиками".

29-летний футболист может продолжить карьеру в "Карабахе" после зимних каникул.

Воспитанник "Зенита" ранее выступал за "Сабах" и "Нефтчи".

За сборную Азербайджана он провел девять матчей.