https://news.day.az/sport/1717749.html "Карабах" интересуется защитником "Сумгайыта" Футбольная команда "Карабах" ищет центрального защитника после травм Кевина Медины, Бахлула Мустафазаде и Бадави Гусейнова. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, лидер Премьер-лиги интересуется Эльвином Бадаловым из "Сумгайыта". Стороны почти договорились.
"Карабах" интересуется защитником "Сумгайыта"
Футбольная команда "Карабах" ищет центрального защитника после травм Кевина Медины, Бахлула Мустафазаде и Бадави Гусейнова.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, лидер Премьер-лиги интересуется Эльвином Бадаловым из "Сумгайыта".
Стороны почти договорились.
Представитель Агдама даже готов пойти на дополнительные расходы из-за Бадалова, у которого сейчас действует контракт с "Химиками".
29-летний футболист может продолжить карьеру в "Карабахе" после зимних каникул.
Воспитанник "Зенита" ранее выступал за "Сабах" и "Нефтчи".
За сборную Азербайджана он провел девять матчей.
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