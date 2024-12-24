Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 24 декабря провел очередной валютный аукцион.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Спрос на аукционе составил 76,8 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 1,05 процента, или 0,8 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 76 миллионов долларов.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 7,096 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля этого года - 151,1 миллиона долларов.

В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, в феврале - 870,6 миллиона долларов, в марте - 498,3 миллиона долларов, в апреле - 623,4 миллиона долларов, в мае - 558,6 миллиона долларов, в июне - 581 миллион долларов, в июле - 597,1 миллиона долларов, в августе - 649,1 миллиона долларов, в сентябре - 582,87 миллиона долларов, в октябре - 738,7 миллиона долларов, в ноябре - 487,1 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.