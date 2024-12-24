Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора был отмечен вклад взаимных визитов на высоком уровне и регулярных контактов в развитие двусторонних отношений, подчеркнуто, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в этом году сыграл особую роль в деле дальнейшего укрепления сотрудничества. Было отмечено, что подписанный в ходе этого визита Договор о союзнических отношениях продемонстрировал, что двусторонние отношения находятся на пике.
Президент Узбекистана еще раз передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления с прекрасным проведением в Азербайджане COP29 и оценил это важное событие как демонстрацию укрепления международного авторитета нашей страны.
Выразив признательность за поздравления, Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил Шавката Мирзиёева за активное участие в COP29.
Президенты выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес.
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