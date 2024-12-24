Французская оппозиция вновь угрожает кабмину вотумом недоверия

Оппозиционные партии во Франции раскритиковали состав нового правительства премьер-министра Франсуа Байру. При этом представители левого политического крыла пригрозили ему очередным вотумом недоверия.

Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступила лидер парламентской фракции "Неподчинившаяся Франция - Новый народный фронт" Матильда Пано.

"Правительство, состоящее из людей, проигравших свои выборы и тех, кто внес вклад в ухудшение положения нашей страны. У этого правительства есть только одно будущее: вотум недоверия. Когда Байру падет, король Макрон окажется голым. Его уход неизбежен", - отметила она.

Среди левых критическими высказываниями отметились также лидер Социалистической партии Оливье Фор, посчитавший подбор министров "провокацией", и глава Коммунистической партии Фабьен Руссель, который, в частности, был недоволен тем, что уже в четвертый раз правительство формируют под президента страны Эмманюэля Макрона с оглядкой на правых "Республиканцев" и "Национальное объединение", а также тем, что в него вошел бывший премьер Манюэль Вальс. "Единственные достойные люди - это те, кто отказался участвовать в этом маскараде", - сказала национальный секретарь партии "Экологисты" Марин Тонделье.

Жордан Барделла, лидер правой партии "Национальное объединение", по требованию которой в правительство отказались включить "республиканца" Ксавье Бертрана, также остался недоволен новым кабмином. "Французов не пощадили: Франсуа Байру собрал коалицию провала. В 2025 году, как никогда ранее, Нацобъединение будет защищать своих соотечественников, пока мы ждем смены власти", - написал он в X. Его союзник по парламентской коалиции, бывший лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти назвал правительство "коалицией меньшинств Макрона" и выразил мнение, что Францию следует восстанавливать "не на руинах терпящего поражения президента, а за счет перехода к более "правой" политике и "единства".

Отдельной критики от части профсоюзов удостоилось также назначение во главе Минобразования бывшей главы правительства Элизабет Борн, которая в период своих премьерских полномочий 23 раза проводила различные законопроекты в обход парламента, в том числе скандальную пенсионную реформу. "Это назначение не является для нас хорошим знаком, это даже провокация. За два с лишним года у нас сменилось шесть министров, и нам нужен человек, который успокоит ситуацию и вселит уверенность, а не тот, кто будет вести противостояние с учительским сообществом", - заявила газете Le Parisien генеральный секретарь профсоюза FSU-Snuipp Жислен Давид.