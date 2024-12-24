SOCAR прокомментировал информацию по поводу "нехватки топлива"

В социальных сетях распространилась информация о нехватке бензина марки АИ-92 в Баку и регионах.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в SOCAR заявили, что для предпринимателей созданы соответствующие условия для сбора и транспортировки топлива с действующих в городе Баку нефтебазовых пунктов (НБП).

"Кроме того, SOCAR ведет переговоры с частными компаниями с целью дальнейшего совершенствования процесса транспортировки топлива из расположенных в Баку НБП в регионы.

Мы хотели бы отметить, что топливо на заправочные станции ЗАО SOCAR Petroleum, действующие в регионах, поставляют транспортные средства компании из НБП № 1 и 22, действующих в городе Баку.

Все возникающие в будущем вопросы будут рассмотрены нами в соответствующем порядке", - сообщили в компании.