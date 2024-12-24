https://news.day.az/sport/1717795.html Клуб Абдулазимовой завершил год лидером чемпионата Венгрии Клуб Айшан Абдулазимовой завершает год в лидерах чемпионата Венгрии. Как передает İdman.biz, "Вашаш" уверенно проводит сезон, выиграв все матчи первенства. Команда набрала 29 очков после 10-ти туров и на 5 баллов опережает идущую следом "Бекешчабу". До конца года чемпиону Венгрии осталось провести матч на Кубок страны против "Уйпешта".
Клуб Абдулазимовой завершил год лидером чемпионата Венгрии
Клуб Айшан Абдулазимовой завершает год в лидерах чемпионата Венгрии.
Как передает İdman.biz, "Вашаш" уверенно проводит сезон, выиграв все матчи первенства. Команда набрала 29 очков после 10-ти туров и на 5 баллов опережает идущую следом "Бекешчабу".
До конца года чемпиону Венгрии осталось провести матч на Кубок страны против "Уйпешта". А ближайшую календарную встречу чемпионата команда проведет четвертого января против "Мав Элоре".
Отметим, что Абдулазимова является капитаном "Вашаша".
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