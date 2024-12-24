https://news.day.az/sport/1717795.html

Клуб Абдулазимовой завершил год лидером чемпионата Венгрии

Клуб Айшан Абдулазимовой завершает год в лидерах чемпионата Венгрии. Как передает İdman.biz, "Вашаш" уверенно проводит сезон, выиграв все матчи первенства. Команда набрала 29 очков после 10-ти туров и на 5 баллов опережает идущую следом "Бекешчабу". До конца года чемпиону Венгрии осталось провести матч на Кубок страны против "Уйпешта".