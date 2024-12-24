В Азербайджане внесены изменения в закон "О безналичных расчетах"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, слова "от тридцати тысяч манатов" должны быть заменены словами "от 2 процентов оборота (включая НДС) товаров, работ и услуг, представленных в предыдущем календарном месяце", и к статье 3.3 добавляется второе предложение нижеследующего содержания:

"В случае, предусмотренном первым предложением этой статьи, если 2 процента оборота по товарам, работам и услугам, представленным в предыдущем календарном месяце (включая НДС), составляют менее тридцати тысяч манатов, по расчетам, произведенным в течение календарного месяца на общую сумму более тридцати тысяч манатов, а 2 процента оборота по товарам, работам и услугам, представленным в предыдущем календарном месяце (включая НДС), составляют более пятидесяти тысяч манатов, платежи по расчетам, превышающим тысячу манатов, должны производиться только в безналичном порядке".

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.