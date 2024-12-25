Новые горизонты сотрудничества между Азербайджаном и Сербией

Автор: Назрин Абдул,

Azernews

Азербайджан и Сербия за последние годы добились значительного прогресса в своих дипломатических и экономических отношениях. Эти страны, объединенные глубокой приверженностью взаимному суверенитету и территориальной целостности, продолжают расширять сотрудничество по множеству направлений, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Сербия остается одним из ключевых партнеров Азербайджана на Балканах, а оба государства укрепляют свое стратегическое партнерство, ориентируясь на дальнейшее сотрудничество в таких областях, как энергетика, торговля, культура и региональная безопасность.

Двусторонние отношения между Сербией и Азербайджаном характеризуются взаимной поддержкой и общим видением мира и процветания. Сербия одной из первых признала независимость Азербайджана, заложив основу для десятилетий сотрудничества. С течением времени отношения быстро развивались, охватывая не только политические и дипломатические связи, но также сотрудничество в энергетике, торговле, туризме и безопасности. Обе страны последовательно поддерживали друг друга в международных организациях и форумах, подчеркивая приверженность суверенитету и территориальной целостности друг друга.

Кроме регулярных визитов высокого уровня, создание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия способствовало диалогу и взаимодействию между двумя странами. Эти усилия сыграли ключевую роль в углублении сотрудничества, особенно в условиях геополитических вызовов и стремления к большей региональной стабильности.

23 декабря 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Сербию, где встретился со своим сербским коллегой Марко Дуричем. Встреча, ставшая частью более широкого дипломатического обмена, была сосредоточена на ряде ключевых вопросов общего интереса. Министры обсудили вопросы региональной и международной безопасности, с особым акцентом на энергетическое сотрудничество, климатическую дипломатию и дальнейшее развитие двусторонних связей.

Министры выразили удовлетворение растущим стратегическим партнерством, основанным на взаимном уважении, доверии и соблюдении международного права. Оба подчеркнули важность визитов высокого уровня и дружбы между президентами своих стран, Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем, как ключевых факторов укрепления отношений. Партнерство, по их мнению, достигло новых высот, с расширением сотрудничества в таких сферах, как транспорт, туризм, культура и энергетическая безопасность.

Особое внимание было уделено усилиям Азербайджана в области зеленой энергетики и подготовке Сербии к Экспо-2027. Министры подчеркнули важность продолжения поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций, подчеркивая тесное совпадение внешнеполитических курсов обеих стран.

Основные моменты встречи:

Стратегическое сотрудничество: Оба министра подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонних связей через политические консультации и визиты высокого уровня. Они выразили удовлетворение взаимной поддержкой на международных форумах и пообещали углубить сотрудничество в таких областях, как энергетика, торговля и образование.

Энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество: Развитие экономического сотрудничества, в частности в энергетической сфере, стало основным вопросом обсуждения. Увеличивающаяся роль Азербайджана как регионального энергетического хаба и растущая энергетическая безопасность Сербии были признаны важными достижениями в их партнерстве.

Климатическая дипломатия: Министр Байрамов отметил успешное председательство Азербайджана на COP29, что открыло новые возможности для сотрудничества в области климатической дипломатии. Обе стороны выразили общую приверженность решению глобальных экологических проблем.

Связи между народами: Введение безвизового режима для граждан обеих стран стало важным шагом в укреплении культурных и социальных связей. В ходе обсуждения также поднимался вопрос о возможном открытии прямых рейсов между двумя странами, что могло бы способствовать развитию туризма и улучшению связей между народами.

Региональная стабильность: Министр Байрамов ознакомил своего сербского коллегу с ходом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и важностью региональной стабильности. Подтверждена поддержка Сербии Азербайджана в этом контексте.

Перспективы отношений Азербайджан-Сербия:

Азербайджан и Сербия готовы вывести свое стратегическое партнерство на новый уровень в ближайшие годы. Встреча 2024 года - это лишь одна из вех в серии усилий, направленных на расширение сотрудничества по множеству направлений. Лидеры обеих стран обязались увеличивать торговлю и инвестиции, особенно в сферах энергетики, туризма и образования, а также укреплять сотрудничество в международных организациях.

Как отметил министр Дурич, 2024 год стал знаковым для сотрудничества двух стран, и эта динамика продолжится в 2025 году и далее. Будущая встреча Совета стратегического сотрудничества в Белграде предоставит возможность для дальнейшего укрепления отношений и изучения новых областей сотрудничества.

Две страны также продолжают исследовать новые возможности для совместных проектов и инициатив, включая усилия по расширению торговых отношений, диверсификации источников энергии и развитию культурных обменов. С растущим влиянием обеих стран в региональной и международной политике партнерство между Азербайджаном и Сербией станет еще более важным фактором мировой дипломатии.

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией продолжает укрепляться, опираясь на взаимное уважение, общие интересы и приверженность региональной стабильности и процветанию. С визитами высокого уровня, растущим экономическим партнерством и общими целями в таких областях, как энергетическая безопасность и климатическая дипломатия, будущее этой динамичной двусторонней связи выглядит многообещающе. Обе страны, продолжая строить на прочной основе, могут достичь еще большего сотрудничества в будущем, принося пользу не только своим гражданам, но и внося вклад в региональную и глобальную стабильность.

Это продолжающееся сотрудничество является ярким примером важности дипломатии, доверия и взаимного уважения в международных отношениях и подчеркивает, как страны с общими целями и ценностями могут достичь значительного прогресса на мировой арене.

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