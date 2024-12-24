https://news.day.az/world/1717992.html Российский сухогруз затонул в Средиземном море - ВИДЕО Российское судно Ursa Major ("Большая Медведица") затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Крушение сухогруза произошло в международных водах между Испанией и Алжиром, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.
Российский сухогруз затонул в Средиземном море - ВИДЕО
Российское судно Ursa Major ("Большая Медведица") затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Крушение сухогруза произошло в международных водах между Испанией и Алжиром, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.
Первыми на помощь пришли несколько рыболовных судов, находившихся в том же районе, затем к ним присоединились представители спасательных служб, прибывшие на сигнал SOS.
По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, из 16 членов экипажа 14 были спасены и доставлены в порт Картахены. Еще двое моряков числятся пропавшими без вести.
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