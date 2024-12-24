Российский сухогруз затонул в Средиземном море

Российское судно Ursa Major ("Большая Медведица") затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Крушение сухогруза произошло в международных водах между Испанией и Алжиром, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Первыми на помощь пришли несколько рыболовных судов, находившихся в том же районе, затем к ним присоединились представители спасательных служб, прибывшие на сигнал SOS.

По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, из 16 членов экипажа 14 были спасены и доставлены в порт Картахены. Еще двое моряков числятся пропавшими без вести.