Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества

24 декабря заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу, находящимся с официальным визитом в стране.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

Была подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих двух братских стран.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.