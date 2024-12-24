Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества
24 декабря заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу, находящимся с официальным визитом в стране.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.
"На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.
Была подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих двух братских стран.
В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре