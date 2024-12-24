Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе

Стартовал чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день чемпионата в соревнованиях по греко-римской борьбе приняли участие 104 спортсмена в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

Победителем первого финала стал Эльмир Алиев (55 кг), испытавший радость победы в чемпионате после трехлетнего перерыва. Зия Бабашов в третий раз подряд завоевал титул чемпиона Азербайджана в категории 63 кг.

Финалисты прошлого года встретились в решающем поединке в весовой категории до 72 кг. На этот раз свой титул отстоял Руслан Нуруллаев, оказавшийся сильнее Урфана Гасанлы.

Определился новый чемпион страны в категории 82 кг. Гурбан Гурбанов, не допустивший сюрприза, подтвердил свой статус фаворита.

Состоялся финал в категории 97 кг. Мурад Ахмадиев вышел победителем в схватке двух членов сборной и сохранил свой титул.

55 кг

1. Эльмир Алиев (Нефтчи)

2. Рашад Мамедов (Нефтчи)

3. Рагим Гасанов (Нефтчи), Эльнар Зиядов (Кюрдамир, "Гёмрюкчю")

63 кг

1. Зия Бабашов (Нефтчи)

2. Парвиз Дадашов (МВД)

3. Фарид Бахышли (Спартак), Али Сейиделили (Сумгайт-"Техсил", "Спартак")

72 кг

1. Руслан Нуруллаев ("Гёмрюкчю")

2. Урфан Гасанлы ("Нефтчи")

3. Тавакгуль Хазиев ("Нефтчи"), Халид Гасанов ("Сумгайыт", "Зенит")

82 кг

1. Гурбан Гурбанов (Нефтчи)

2. Эльмин Алиев (Лянкяран)

3. Эльвин Османлы (Мингячевир), Эльмир Сарханов (Говсаны)

97 кг

1. Мурад Ахмадиев ("Нефтчи", Балакен)

2. Ариф Нифтуллаев ("Нефтчи")

3. Агиль Мусаев ("Спартак"), Магомед Ахмадиев ("Нефтчи", Балакен)