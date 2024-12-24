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Как продвигаются работы по демонтажу моста в одном из поселков Баку? - ВИДЕО

Ведутся активные работы по демонтажу моста, который соединяет город Сумгайыт с поселком Сарай в Абшеронском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, значительная часть работ уже завершена. Бетонные конструкции разобраны и вывезены с территории.