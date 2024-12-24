https://news.day.az/society/1717734.html Как продвигаются работы по демонтажу моста в одном из поселков Баку? - ВИДЕО Ведутся активные работы по демонтажу моста, который соединяет город Сумгайыт с поселком Сарай в Абшеронском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, значительная часть работ уже завершена. Бетонные конструкции разобраны и вывезены с территории.
Как продвигаются работы по демонтажу моста в одном из поселков Баку? - ВИДЕО
Ведутся активные работы по демонтажу моста, который соединяет город Сумгайыт с поселком Сарай в Абшеронском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, значительная часть работ уже завершена. Бетонные конструкции разобраны и вывезены с территории.
Из-за проводимых демонтажных работ движение автотранспорта в этом районе временно остановлено.
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