Как продвигаются работы по демонтажу моста в одном из поселков Баку?

Ведутся активные работы по демонтажу моста, который соединяет город Сумгайыт с поселком Сарай в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, значительная часть работ уже завершена. Бетонные конструкции разобраны и вывезены с территории.

Из-за проводимых демонтажных работ движение автотранспорта в этом районе временно остановлено.

Подробнее - в сюжете: