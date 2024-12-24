В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями

Бакинский книжный центр совместно с Центром развития детей и молодежи №2 провел благотворительное мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как передает Day.Az, на мероприятие были приглашены воспитанники Специальной школы-интерната № 2 для детей с ограниченными возможностями. Детям был показан спектакль "Сказка двух лет" с песнями, танцами, сказочными сценками, а также для них был организован мастер-класс по изготовлению новогодних венков. В завершение мероприятия маленькие гости получили подарки. В организации праздника активное участие приняли волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие".