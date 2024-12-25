Автор: Байрам Эльшадов

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян обратился к премьер-министру Николу Пашиняну с просьбой освободить его от участия в приеме председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая должна посетить Ереван в начале 2025 года. По сообщению армянских СМИ, Симонян считает, что ему лучше под благовидным предлогом покинуть страну на это время. Он хочет поручить эту "деликатную миссию" вице-спикеру Рубену Рубиняну, а самому незаметно исчезнуть, чтобы не сталкиваться с визитом гостьи.

Избегать встречи с влиятельной российской политической фигурой - это совсем не мелочь. Любая попытка подменить одного политика другим - это классика жанра для тех, кто предпочитает отмахнуться от проблем, а не искать их решения. С такими "стратегами" как Симонян, армянский политикум смахивает скорее на театральную постановку. Спикер напоминает режиссёра, который когда дело доходит до самой главной сцены, предпочитает покинуть её заранее.

Каким будет следующий шаг Симоняна? По логике армянского спикера легче назначить кого-то другого на свой пост, а самому сидеть дома и пить кофе, смотря по телевизову все эти встречи и переговоры. Кто сказал, что быть в центре событий - это круто? Быть в стороне и проводить время за кулисами - вот та стихия Симоняна, где он чувствует себя как рыба в воде. Если Ален продолжит в том же духе, то вскоре ему вообще не нужно будет появляться в Национальном собрании. Можно будет повесить на двери табличку: "Пока не найдется кто-то, кто справится с моими обязанностями", - и продолжать наслаждаться мнимым успехом.

Можно только догадываться, что именно так смущает Алена Симоняна в визите Валентины Матвиенко. Скорее всего у него банально не хватает интеллекта для общения с российским политиком такого уровня. Если же это часть какой-то "гениальной многоходовки" и Симонян хочет продемонстрировать, что его отсутствие более значимо, чем присутствие, то он явно переоценивает мастерство своей игры. В любом случае, странный маневр Симоняна вызывает удивление, сопровождающееся саркастическими усмешками.

Тактика уклонения от прямого взаимодействия с ключевыми политическими фигурами зарубежных государств может свидетельствовать о глубоком кризисе в армянской политике. Поведение Симоняна свидетельствует о его слабости и неуверенности в собственных силах. Уклонение от встреч с высокопоставленными представителями других стран однозначно вызовет недовольство с российской стороны. То есть Симонян не только выглядит трусом в глазах общественности, но и сводит на нет и так жалкие позиции Армении на международной арене.

В конечном итоге, Ален Симонян становится живой иллюстрацией того, что политика - это не только о серьезных переговорах и сложных решениях, но и о том, как "изящно" избежать ответственности. И, возможно, именно это делает его фигуру такой комичной: он не просто спикер, а спикер-невидимка, который уже сам не знает, где его место.