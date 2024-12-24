Коррупция и отмывание денег - экс-министру обороны Армении грозит изъятие имущества

Армянские власти обратились к США с просьбой наложить арест на особняк экс-министра обороны Вигена Саркисяна в штате Массачусетс.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Общественному телевидению Армении прокурор Сашик Аветисян.

"Учитывая, что обвиняемый в отмывании денег Виген Саркисян приобрел особняк в США на средства, полученные незаконным путем, решением следователя наложен арест на имущество, что было утверждено судом общей юрисдикции Еревана", - сказал Аветисян.

В рамках правовой взаимопомощи ходатайство о наложении ареста на имущество направлено и полномочным органам США. Кроме того, арест наложен на 4 единицы имущества в Ереване.

Напомним, 15 мая Антикоррупционный суд Армении принял к производству очередной иск Генпрокуратуры по конфискации незаконного имущества. У Саркисяна и связанного с ним лица хотят конфисковать недвижимость в Ереване либо ее рыночную стоимость, жилую площадь в американском штате Массачусетс, либо сумму, на которую она была приобретена ($2,05 млн, или 941 млн драмов).

В октябре 2023 года Генпрокуратура Армении инициировала уголовное производство против бывшего министра обороны Вигена Саркисяна, заочно обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями, что причинило существенный ущерб государству. Он находится в розыске в Армении и, по предварительным данным, проживает в США.