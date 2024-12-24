АЖД запускают ночные рейсы по этому маршруту

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начинает запуск ночных рейсов по восстановленному маршруту Баку-Балакен-Баку.

Как сообщили Day.Az в АЖД, с 3 января ежедневно в 23:50 из Баку будет отправляться поезд в Балакен, а с 4 января с 22:10 из Балакена в Баку будут курсировать поезда со спальными вагонами.

По маршруту предусмотрены остановки на станциях Шеки, Загатала, Гах и Балакен, а также на четырех промежуточных станциях.

Для получения дополнительной информации о расписании движения поездов и покупке билетов можно обратиться в кассы железнодорожных вокзалов, на официальный сайт АЖД (www.ady.az), в мобильное приложение ADY Mobile, а также в круглосуточный call-центр по телефону 1822.