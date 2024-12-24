"Мы все хотим, чтобы Жуниньо остался"

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с нападающим "Карабаха" Мусой Гурбанлы.

- В последней игре года вы обыграли "Араз-Нахчыван" (2:0). Насколько сложным был матч для "Карабаха"?

- Это была трудная игра. Мы знали, что так будет. Потому что "Араз-Нахчыван" - очень хорошая команда. В этом сезоне они производят впечатление уверенных в себе игроков. На данный момент они все еще в хорошей форме. Они также являются нашими ближайшими преследователями в турнирной таблице. Поэтому мы очень серьезно готовились к матчу. Все произошло так, как мы и ожидали. Особенно трудным выдался первый тайм. После перерыва мы собрались и, к счастью, одержали победу.

- Забитый в конце первого тайма гол облегчил игру вашей команде?

- Да, можно и так сказать. Потому что игра развивалась в опасном направлении. Хорошо. что забили. Это помогло нам выйти на вторую половину матча с большей мотивацией и победить.

- Гол соперника в начале второго тайма не был засчитан. Насколько этот момент повлиял на ход матча?

- Я думаю, что тот факт, что этот гол не был засчитан, оказал очень серьезное влияние на ход матча. Потому что если бы счет стал 1:1, соперник был бы еще более мотивирован. Они играли бы с большим желанием, и это усложнило бы нашу работу. Но мяч не был засчитан. После этого игра пошла по-другому. Мы во многом решили судьбу матча, забив второй гол.

- По сравнению с предыдущими сезонами, чувствует ли "Карабах" конкуренцию в чемпионате?

- Конкуренция есть. Показателем этого соперничества является и тот факт, что мы очень серьезно готовились к матчу с "Араз-Нахчываном". Мы знали, что наша работа будет нелегкой. Так оно и случилось. "Араз-Нахчыван" доставил нам проблемы во время матча. Мы стараемся добиться максимальных результатов во всех играх.

- Одна из самых обсуждаемых тем последних дней - возможный переход Жуниньо в испанскую "Севилью". Как вы думаете, насколько сильно уход бразильского нападающего может повлиять на "Карабах"?

- Жуниньо - очень важный игрок для нас. Он футболист высокого уровня, обладающий многими выдающимися качествами. Как игрок на той же позиции, я многому у него учусь. Конечно, мы все хотим, чтобы Жуниньо остался, а не ушел. Но решение он примет сам. Это его выбор. Конечно, вместе с клубом. Пусть будет так, как лучше для обеих сторон.

- В последних нескольких турах вы забили три гола. Сможем ли мы увидеть снова результативного Мусу Гурбанлы в новом году?

- Я давно не играл, и мне сделали операцию. Вот почему немного потерял форму. Сейчас усиленно работаю над собой. Медленно прихожу в себя, делаю все возможное, чтобы вернуть себе форму. Последние матчи стали для меня хорошей возможностью. Мне довелось сыграть 90 минут против "Сумгайыта" и около получаса с "Шамахы". Для меня мотивацией являются забитые голы. Делаю все возможное, чтобы играть лучше.