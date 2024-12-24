Маркетплейс Ozon снизил стоимость доставки заказов для покупателей в Азербайджане. Теперь стоимость доставки как в пункт выдачи, так и курьером фиксированная и составляет 1,99 маната. Ранее цена доставки зависела от веса товаров и составляла от 3,21 маната за заказ весом 100 граммов при доставке в ПВЗ и от 5 манатов - при доставке курьером.

"Мы видим активный рост электронной коммерции в Азербайджане и видим большие перспективы для своего развития в стране. Наша цель - предоставить жителям Азербайджана удобную платформу для выгодных покупок любых товаров с быстрой и комфортной доставкой. Мы продолжим инвестировать в расширение ассортимента, IT-платформу и развитие логистической инфраструктуры в стране", - заявил Алексей Сапон, директор по операциям и развитию Ozon в СНГ.

Ozon работает в Азербайджане с августа 2024 года. Средний срок доставки товаров в республику составляет около двух недель. На витрине ozon.com доступно более 100 млн товаров в разных категориях - от товаров для дома и бытовой техники до игрушек и одежды. Покупатели маркетплейса могут получить свои заказы в ПВЗ партнеров ASE (UNI) и GBS Export, а также курьерской доставкой компании Unitrade.

В дальнейшем Ozon планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру - складские комплексы, собственную службу доставки и сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов по франшизе. Также маркетплейс планирует привлекать местных предпринимателей к продажам на Ozon.

Ozon - мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 53,5 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 550 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.