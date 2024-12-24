https://news.day.az/world/1717857.html Турция и Сирия могут провести совместную операцию Дамаск и Анкара могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие. Об этом заявил близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, ссылаясь на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Турция и Сирия могут провести совместную операцию
Дамаск и Анкара могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие. Об этом заявил близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, ссылаясь на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"К террористическим организациям, в частности РПК и ИГ (организация запрещена в России), обратятся с призывом сложить оружие и присоединиться к Армии Сирии, но если РПК-YPG негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и ВС Турции проведут операцию по удалению РПК-YPG с контролируемых ею территорий", - сказал он.
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