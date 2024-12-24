https://news.day.az/officialchronicle/1717885.html Президент Ильхам Алиев: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире На освобожденных от оккупации территориях жизнь обустраивается заново, с нуля. Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.
Президент Ильхам Алиев: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире
На освобожденных от оккупации территориях жизнь обустраивается заново, с нуля. Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.
"На большой географии, на территории площадью 15-16 тысяч квадратных километров, которую Армения полностью уничтожила, строится новая жизнь - современная, красивая, комфортная", - добавил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре