https://news.day.az/officialchronicle/1717885.html

Президент Ильхам Алиев: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире

На освобожденных от оккупации территориях жизнь обустраивается заново, с нуля. Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.