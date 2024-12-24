https://news.day.az/officialchronicle/1717970.html Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 24 декабря позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 24 декабря позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре