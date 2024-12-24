Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 24 декабря позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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