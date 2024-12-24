https://news.day.az/officialchronicle/1717957.html В Азербайджане утвержден предел критерия нуждаемости на 2025 год В Азербайджане в целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости установлен на 2025 год в размере 285 манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил в связи с этим соответствующий закон. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
В Азербайджане утвержден предел критерия нуждаемости на 2025 год
В Азербайджане в целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости установлен на 2025 год в размере 285 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил в связи с этим соответствующий закон.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
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