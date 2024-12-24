В Азербайджане утвержден предел критерия нуждаемости на 2025 год

В Азербайджане в целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости установлен на 2025 год в размере 285 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил в связи с этим соответствующий закон.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.