https://news.day.az/sport/1717754.html Определятся сильнейшие борцы Азербайджана Сегодня стартует чемпионат Азербайджана по борьбе. İdman.biz сообщает, что в первые два дня определятся чемпионы страны по греко-римской борьбе, а в последние два дня - по вольной борьбе. В первый день чемпионата, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, определятся победители в весовых категориях 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг.
Определятся сильнейшие борцы Азербайджана
Сегодня стартует чемпионат Азербайджана по борьбе.
İdman.biz сообщает, что в первые два дня определятся чемпионы страны по греко-римской борьбе, а в последние два дня - по вольной борьбе.
В первый день чемпионата, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, определятся победители в весовых категориях 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Поединки предварительного раунда начнутся в 10:00, а бои за медали - в 17:00.
Отметим, что борцы, завоевавшие медали в чемпионате страны, который продлится до 27 декабря, войдут в состав национальных сборных.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре