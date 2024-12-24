Определятся сильнейшие борцы Азербайджана

Сегодня стартует чемпионат Азербайджана по борьбе.

İdman.biz сообщает, что в первые два дня определятся чемпионы страны по греко-римской борьбе, а в последние два дня - по вольной борьбе.

В первый день чемпионата, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, определятся победители в весовых категориях 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг и 97 кг. Поединки предварительного раунда начнутся в 10:00, а бои за медали - в 17:00.

Отметим, что борцы, завоевавшие медали в чемпионате страны, который продлится до 27 декабря, войдут в состав национальных сборных.