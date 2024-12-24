https://news.day.az/officialchronicle/1717788.html Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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