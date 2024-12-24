В порядок вступления этих лиц в брак внесены изменения

В "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния" были внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно нововведениям, если один или оба супруга являются иностранцами или лицами без гражданства, то они обязаны предоставить копию документа, подтверждающего их законное пребывание или проживание в Азербайджане, вместе с заявлением.