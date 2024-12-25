"Во второй половине сезона мы увидим более лучший "Сумгайыт"

Полузащитник футбольной команды "Сумгайыт" Ровлан Мурадов дал интервью сайту Sportal.az.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 26-летний футболист оценил игру против "Кяпаза" 18-го тура (0:0) и первую половину сезона:

- Как вы прокомментируете матч с "Кяпазом"?

- Мы знали, что нас ждет очень трудный выезд. Хоть "Кяпаз" и находится ниже нас в турнирной таблице, команда играет очень хорошо. Азер Багиров может придать команде хорошую мотивацию. Думаю, игра оказалась настолько сложной, насколько мы ожидали. Мы могли и выиграть или проиграть. Считаю, что ничья - справедливый результат.

- Половина сезона уже прошла. Как вы оцениваете выступление "Сумгайыта"?

- Я бы не сказал, что наше выступление полностью стабильное. В одних матчах мы играли хорошо, в других - плохо. Я верю, что зимний перерыв пойдет нам на пользу. Подготовимся хорошо, и во второй половине сезона мы увидим лучший, более содержательный "Сумгайыт".

- Вы работали с двумя тренерами на протяжении 18 туров. Как бы вы сравнили эти периоды?

- Я бы не хотел выделять тренеров. Но я думаю, что команда стала более оптимальной, наша игра начала развиваться. И во времена Самира Абасова, и во времена Вагифа Джавадова.

- Вы довольны своим выступлением?

- Я не доволен, и никогда не бываю доволен. Я не удовлетворен своим выступлением что в прошлом году, что в этом. Мне нужно больше работать, чтобы принести команде больше пользу. Кроме того, мне нужно стараться, чтобы быть на виду.