Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
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