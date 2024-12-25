В WhatsApp появилась долгожданная функция

Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp, добавил новую функцию для владельцев устройств на базе iOS. Теперь пользователи смогут сканировать документы прямо внутри приложения.

Как передает Day.Az, информацию об этом нововведении опубликовал портал WABetaInfo.

По данным портала, нововведение позволяет воспользоваться камерой смартфона для оцифровки документов и мгновенной их отправки в чаты, как личные, так и групповые.

Сообщается, что новая возможность станет доступной широкой аудитории после очередного обновления, которое будет выпущено в ближайшие дни.

Недавно сообщалось, что функция из Whatsapp и Telegram теперь на YouTube.