Узбекистан изучает опыт Азербайджана в системе финансового надзора

Азербайджан поделился опытом в системе надзора с Узбекистаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), делегация Национального банка Республики Узбекистан (НБРУ) посетила ЦБА с целью изучения системы надзора за небанковскими кредитными организациями (НБКО).

В рамках визита делегация НБРУ приняла участие в обмене информацией по следующим вопросам: новые правила, принятые в рамках надзора за НБКО, бизнес-модели, динамика развития, защита прав потребителей финансовых услуг, борьба с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, а также повышение финансовой инклюзии.

Отмечается, что были также организованы встречи делегации НБРУ с Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Фондом развития предпринимательства Азербайджанской Республики и Агентством аграрного кредита и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

На встречах подробно обсуждались принципы работы НБКО с данными организациями и процесс их финансирования.