https://news.day.az/society/1718078.html Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию в связи с крушением самолета в Актау Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию в связи с крушением самолета в Актау. Как сообщает Day.Az, по данным казахстанских СМИ, госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. Бозумбаев уже направляется на место происшествия.
Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию в связи с крушением самолета в Актау
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию в связи с крушением самолета в Актау.
Как сообщает Day.Az, по данным казахстанских СМИ, госкомиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.
Бозумбаев уже направляется на место происшествия.
Президент Токаев также поручил отправить в Актау медиков из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, что ранее сегодня пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.
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