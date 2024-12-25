Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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