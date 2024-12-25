В Азербайджане прошло заседание госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы

25 декабря состоялось заседание Государственной комиссии, созданной по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, председатель комиссии Али Асадов сообщил, что Президент Ильхам Алиев взял расследование инцидента под личный контроль.

Государственная комиссия рассмотрела ряд важных и неотложных вопросов, в том числе работу по оказанию необходимой помощи пострадавшим в результате крушения. Министру здравоохранения Теймуру Мусаеву были даны соответствующие поручения для оказания медицинской помощи пострадавшим совместно с казахстанской стороной.

Отмечается, что были проведены работы по идентификации тел погибших в результате авиакатастрофы. Дано поручение о принятии неотложных мер по проведению необходимой работы с семьями пострадавших.

Было отмечено, что посредством "горячей линии", созданной в Международном аэропорту Гейдар Алиев, членам семей и родственникам пассажиров разбившегося самолета также была предоставлена необходимая информация, им была оказана психологическая и другая необходимая поддержка.

Было сообщено, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с казахстанскими коллегами изучает причины произошедшего и проводит расследование по уголовному делу. Было дано поручение регулярно информировать общественность о ходе расследования.

Принимаются соответствующие меры по организации эвакуации в нашу страну граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения и в настоящее время находящихся на лечении в Актау, при необходимости и на основании согласия врачей.

Было подчеркнуто, что осуществляются постоянные тесные контакты и совместные усилия на уровне членов правительства с казахстанскими коллегами по оказанию необходимой помощи пострадавшим и решению других вытекающих из этого вопросов. Членам комиссии были даны поручения по проведению соответствующих работ в пределах их компетенции.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.