https://news.day.az/society/1718058.html Сколько людей находилось на борту разбившегося рейса Баку–Грозный? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. Среди пассажиров не было детей. Информация о пострадавших будет предоставлена в ближайшее время. По данным, есть выжившие, которым оказывается первая медицинская помощь.
Сколько людей находилось на борту разбившегося рейса Баку–Грозный? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
На борту самолета AZAL, который потерпел крушение в Актау, находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа.
Сообщили в среду Day.Az в ЗАО Azerbaijan Airlines.
"На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Детей на борту не было, информация о пострадавших будет предоставлена в скором времени. По предварительной информации есть выжившие, им оказывается первая медицинская помощь.
На месте происшествия налаживаются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана", - говорится в сообщении авиакомпании.
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